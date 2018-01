Caseking feiert 15 Jahre mit Angeboten und Gewinnspielen

Caseking blickt auf eine unglaublich tolle, ereignisreiche und bewegte Zeit zurück und feiert das 15-jährige Jubiläum mit Hammer-Aktionen, exklusiven Angeboten und zahlreichen Gewinnspielen. Bereits im Jahr 2003 entstand aus einer Idee der beiden Gründer, Kay Kostadinov und Toni Sonn, die Caseking GmbH. Mittlerweile ist aus dem 2-Mann-Betrieb die Caseking Group geworden, die über 310 Mitarbeiter in ganz Europa beschäftigt. Caseking hat sich europaweit zu einem der erfolgreichsten Online-Anbieter und Distributoren für Produkte und Custom-Dienstleistungen rund um den Computer entwickelt. Um das gebührend zu zelebrieren, gibt es einiges zu entdecken und natürlich viele Preise der Partner zu gewinnen.

Für ein unvergleichliches Jubiläum wird zudem eine einzigartige Gaming-Tastatur verlost: Das Caseking Golden Keyboard. Hierbei handelt es sich um eine hochwertige TKL-Tastatur mit mechanischen Cherry MX Black Switches und schwarz eloxiertem Aluminiumrahmen. Das hört sich erstmal nicht nach etwas Besonderem an. Doch HIER ist NICHTS Standard. Daher wurde in den Aluminiumrahmen eine goldene Caseking-Krone eingelassen und die Keycaps mit Echtgold (24 Karat) überzogen! Auch wenn diese außergewöhnliche Tastatur nicht kaufbar ist – der Gewinner kann sich über ein Einzelstück im Wert von 1999,90 € freuen.

Um unser Jubiläum angemessen zu feiern, haben wir gemeinsam mit unseren fantastischen Partnern eine riesige Anzahl an Gewinnspielen für alle Teilnehmer vorbereitet. Jeden Tag gibt es die Möglichkeit, an einem neuen Gewinnspiel teilzunehmen. Damit in der Zeit bis zur Auslosung auch schon jede Menge tolle Hardware zu bekommen ist, bieten wir außerdem reichlich Sonderangebote einzelner Hersteller an.