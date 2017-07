CAPCY CHAT’N SOUND jetzt im Handel

Die CAPCY Europe GmbH gibt bekannt das der Audioadapter CHAT’N SOUND ab heute im Handel und bei Amazon zum UVP von 12,99 Euro erhältlich ist.

Mit dem CAPCY CHAT’N SOUND Adapter hast du die volle Kontrolle über dein Audioerlebnis!

Ohne Headset: Das eingebaute, hochsensible Mikrofon lässt dich glasklar kommunizieren. Du brauchst kein Headset und hörst die Ausgabe der anderen Chat-Teilnehmer über deinen Fernseher. Nie wieder warme Ohren! Mit dem Stummschalter kannst du jederzeit das Mikrofon ausschalten.

Mit Headset ohne Mikrofon: Dein Lieblings-Kopfhörer hat kein Mikrofon? Macht nichts! Schliess ihn einfach an dein CHAT’N SOUND an und höre Musik & Chat, während du die Lautstärke bequem am Controller einstellen kannst. Das eingebaute Mikrofon ergänzt dein Headset perfekt und jeder versteht dich!

Mit Headset mit Mikrofon: Lautstärkereglung & Mikrofonstummschaltung, du hast die volle Kontrolle im Chat. Nur einen Fingerschnipp entfernt.