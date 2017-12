Capcom enthüllt Mega Man 11

Während des heutigen Livestreams zum 30-jährigen Mega Man-Jubiläum enthüllte Capcom Mega Man 11, die nächste Evolution der beliebten Action-Plattformer-Serie, von der bereits 32 Millionen Spiele verkauft wurden. Entwickelt von einem talentierten, erfahrenen Team bei Capcom bietet das neue Spiel herausfordernde Sidescrolling-Action wie Fans sie kennen und schätzen, während die Spielerfahrung für die heutigen Konsolen revolutioniert wird. Mega Man 11 wird für Fans und neue Spieler ein großartiges Erlebnis und ermöglicht es, den ursprünglichen Reiz der Spieleserie in verschiedenen Schwierigkeitsgraden zu erleben. Das Spiel erscheint Ende 2018 für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und Windows PC.

Grafisch macht die klassische Serie mit Mega Man 11 einen großen Schritt nach vorn und bietet 2,5D-Design mit wunderschönen, komplett handgezeichneten Charakteren und Umgebungen. Ein neu gestalteter Mega Man stellt sich Dr. Wilys Berserkermaschinen entgegen, bekämpft Robot Master-Bosse und bemächtigt sich ihrer Waffen in diesem sich ständig weiterentwickelnden Kampf für Gerechtigkeit mit neuen und einzigartigen Gegner-Gestaltungen. Allerdings ist dies nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was Spieler in Mega Man 11 zum Start des 30. Jubiläumsjahres der Serie erwartet. Fans können sich auf weitere Details im Sommer 2018 freuen.

Damit nicht genug: Mit der Ankündigung von Mega Man 11 fangen die Jubiläumsfeierlichkeiten gerade erst an. Im Verlauf des Jahres 2018 können sich Fans und Serienneulinge darauf freuen, einige der bemerkenswertesten Spiele in der Geschichte der Reihe wieder zu erleben: Wie heute bestätigt wurde, erscheinen die Mega Man™ Legacy Collection und Mega Man Legacy Collection 2 im Frühjahr 2018 für Nintendo Switch – damit sind alle zehn nummerierten Teile auf Nintendo Switch spielbar und bereiten auf die Veröffentlichung von Mega Man 11 später im Jahr vor. Die erste Sammlung umfasst die ersten sechs Original-8-Bit-Spiele und bietet eine neue Rückspul-Funktion, mit der Spieler kleine Ausrutscher zurückspulen und vermeiden können. Dieses Feature wird auch Besitzern der Sammlung für PlayStation 4, Xbox One und PC zugänglich gemacht.

Weiterhin wurde heute angekündigt, dass alle acht Spiele aus der futuristischen Mega Man X-Serie im Sommer 2018 für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Die X-Serie brachte Features wie mächtige Rüstigungsupgrades und Wandsprünge mit sich, und bot in der Action-Platformer-Serie fortgeschrittenere Themen. Weitere Informationen zu diesen Sammlungen werden in den kommenden Monaten veröffentlicht.

Seit der Erstveröffentlichung von Mega Man für das Nintendo Entertainment System im Jahr 1987 wuchs der Spielcharakter zu einer legendären Ikone der Videospielwelt heran. Fans dürfen sich 2018 auf weitere Neuigkeiten zu den heute angekündigten Spielen und Feierlichkeiten im 30. Jubiläumsjahr freuen.