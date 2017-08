Call of Duty: WW2 – So spielt ihr die Beta vielleicht auch ohne Key

Schon sehr bald startet die erste, geschlossene Beta zu Call of Duty: WW2. Um genau zu sein am 25. August um 19 Uhr. Allerdings benötigt man, wie das „geschlossen“ in „geschlossene Beta“ vermuten lässt, einen Vorbesteller-Key. Ohne so einen Key erhält man keinen Zugang zur Beta-Phase. Allerdings gibt es laut Internet wohl eine Möglichkeit auch ohne einen solchen Key an der Phase teilzunehmen. Dieser Umweg führt uns nach Hong Kong.

Ab nach Hong Kong!

Denn dort scheint es nicht notwendig zu sein einen Key zu besitzen. Hier kann man sich momentan den benötigten Client einfach herunterladen. Im NeoGaf-Forum wird bestätigt, dass man dafür einfach nur einen PSN-Hong-Kong-Account braucht. Hierbei handelt es sich laut Aussagen einiger Spieler in besagtem Forum aber nicht: „Ihr müsst euch nicht beeilen. Early-Access-Betas sind in SEA- bzw. Hong-Kong-Regionen im PSN immer kostenlos. Das war etwa schon bei Wildlands, Call of Duty: Infinite Warfare etc. so – die vergangenen Betas setzten keinen Key voraus“.

Die PS4-Beta startet, wie bereits erwähnt, morgen, am 25. August und läuft bis zum 28. August. Alle anderen können sich dann vom 1. bis zum 4. September in die Schlacht stürzen. Wie sieht’s bei euch aus? Wann zockt ihr?

Hier nochmal ein Hinweis: Ob und wie lange dieser kleine Kniff funktionier, wissen wir nicht. Das Herunterladen geschieht außerdem auf eigene Gefahr.