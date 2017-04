Call of Duty: WWII – Es ist offiziell – Enthüllung am Mittwoch

Am Mittwoch werden Call of Duty Fans mit Spannung auf einen Trailer warten. Dann präsentiert Activision offiziell den ersten Trailer zum kommenden Call of Duty: WWII. Damit wurden auch alle letzten Gerüchte bestätigt und der Shooter spielt im zweiten Weltkrieg. Der Trailer startet am kommenden Mittwoch, den 26. April um 19 Uhr. Natürlich wird es ihn auch bei uns zu sehen geben.

WWII confirmed. Watch the worldwide reveal of #CODWWII on 4/26 at 10AM PDT/1PM EDT: https://t.co/JtAxQQV4zN pic.twitter.com/culgG1ZQmz — Call of Duty (@CallofDuty) 21. April 2017