Call of Duty: Modern Warfare 2 – Kommt ein Remaster ?

Bereits vor knapp zwei Jahren legte Activision zum Release von Call of Duty: Infinite Warfare den Shooter Call of Duty 4: Modern Warfare neu auf und veröffentlichte das Remaster gemeinsam mit dem aktuellen Teil der populären Reihe. So war vorerst Call of Duty 4: Modern Warfare nicht einzeln erhältlich. Das Publisher Activision nun zumindest an einem weiteren Remaster arbeiten könnte, lässt ein Produkteintrag von Amazon Italien hoffen. So listete der Online-Händler die Neuauflage zum Action-Titel Call of Duty: Modern Warfare 2. Erscheinen soll laut der Listung das Spiel für PS4 und Xbox One bereits am 30. April 2018.

Der Produkteintrag selbst bleibt natürlich vorerst mit Vorsicht zu genießen. Activision äußerte sich bislang noch nicht offiziell zu derartigen Plänen.