Call of Duty: Infinite Warfare – Neuer Story-Trailer

Heute haben Infinity Ward, die Entwickler von Call of Duty: Infinite Warfare, einen neuen Story-Trailer zu ihrem neuesten Spiel veröffentlicht. In dem Trailer, in dem unteranderem die grundlegende Geschichte vorgestellt wird, sieht man auch den aus Game of Thrones bekannten Kit Harington in der Rolle des Bösewichts. Den Trailer könnt ihr euch, wie immer, direkt hier ansehen.