Call of Duty: Infinite Warfare – Free Trial Event angekündigt

Call of Duty: Infinite Warfare wird im Free Trial Event für satte 5 Tage kostenlos spielbar sein. Vom 15. bis zum 20. Dezember könnt ihr dabei alle drei Spielmodis ausprobieren. Dazu zählen Kampagne, Multiplayer und Zombies. Wer also gerne mal einen Blick ins Spiel reinwerfen will sollte sich diese Chance nicht entgehen lassen. Allerdings gibt es doch einige kleine Einschränkungen. So könnt ihr bei der Kampagne die Missionen Rising Threat und Black Sky spielen, beim Mehrspieler ist bei Level 15 Schluss und in der Zombie-Geschichte ist bei Levelgrenze 3 das Limit erreicht. Die Fortschritte dürfen aber in die Vollversion mitgenommen werden.

Markus Chefredakteur, Inhaber MB Verlag, erster Ansprechpartner und Gründer von Games-Mag