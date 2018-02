Wir haben zum Thema eines möglichen Call of Duty: Black Ops 4 Release für die Nintendo Switch (wir berichteten) eine Umfrage auf unserer Facebook Seite gestartet. Diese endete mit einem überraschenden Ergebnis. So will eine satte Mehrheit überhaupt keine Nintendo Switch Version. In unserer Umfrage haben 486 User mitgemacht und 62 Prozent wollen davon lieber keine Version für die neue Nintendo Konsole. Nur 38 Prozent würden sich darüber freuen. Sehr interessant.

