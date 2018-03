Call of Duty: Black Ops 4 offiziell angekündigt

Black Ops ist zurück! Call of Duty: Black Ops 4 wird die bestverkaufte Reihe in der Geschichte von Call of Duty revolutionieren, wenn es am Freitag, den 12. Oktober, für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheint. Fans von Call of Duty können am Donnerstag, den 17. Mai, einschalten, wenn Activision und der preisgekrönte Entwickler Treyarch die Community-Enthüllung für die ganze Welt präsentieren.

