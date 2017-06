Call of Cthulhu – Neues Videomaterial von der E3

Auf der E3 liefern inzwischen nicht nur die großen Publisher und Entwickler Highlights ab. Nein, inzwischen kommen immer häufiger kleinere Firmen und stellen uns kleine, unbekanntere Perlen vor. So auch die Cyanide Studios, die uns auf der E3 2017 neues Videomaterial zu Call of Cthulhu vorstellten.

Call of Cthulhu wird ein düsterer Trip

Das Spiel soll, laut den Entwicklern, eine Kombination aus Rollen- und Detektivspiel werden, dass uns in eine verstörende Welt wirft, die nur so vor Psycho-Horror trieft. In Call of Cthulhu schlüpfen wir in die Rolle von Edward Pierce, einen ehemaligen Privatdetektiv aus den 20er Jahren. Er wird damit beauftragt den mysteriösen Tod einer Familie aufzuklären und taucht dabei immer tiefer in die dunkle Welt rund um Cthulhu ein. Der Trailer bietet einen netten Einblick in das Ganze und zeigt uns grob, was wir von dem Titel erwarten können.

Der düstere Titel soll noch dieses Jahr für die PS4, den PC und die Xbox One erscheinen. Den Trailer haben wir euch wieder oben eingebettet, viel Spaß!