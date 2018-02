Burnout Paradise Remastered – Wird es Ingame-Käufe geben?

Erst vor zwei Tagen kündigte Electronic Arts mit Burnout Paradise Remastered ein Comeback an auf das vor allem Rennspiel-Enthusiasten sich freuen dürften. Bereits kurz nach der Bekanntgabe schmälerte sich die Freude der Fans jedoch. So wurde im PlayStation Store der Zusatz „optionalen Ingame-Käufe“ ein Hinweis auf mögliche Mikrotransaktionen bei denen Spieler Echt-Geld investieren können. Insgesamt soll das Paket von Burnout Paradise Remastered aber bereits alle DLC’s beinhalten, worauf könnte der Zusatz also hinweisen. Diese Frage beantwortete nun Electronic Arts Ben Walke via Twitter. So seien im Spiel definitiv keine Mikrotransaktionen vorhanden. Die Kennzeichnung im PlayStation Store selbst sei schlichtweg nur ein Fehler.

Burnout Paradise Remastered erscheint am 16. März 2018 für Xbox One und PlayStation 4.