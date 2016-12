Bully: Anniversary Edition ist jetzt für iOS und Android erhältlich

Bully: Anniversary Edition umfasst alle Inhalte des ursprünglichen Spiels sowie zusätzliche Schulfächer, Missionen, Charaktere und mehr aus Bully: Die Ehrenrunde. Neben einer höher auflösenden Grafik, verbesserten Lichteffekten, Texturen und Charakter-Modellen sowie einer an Touch-Geräte angepassten Steuerung bietet Bully: Anniversary Edition auch Unterstützung für physische Controller. Ebenfalls unterstützt werden Apple Taptic Engine auf Geräten der iPhone 7-Reihe und Apple 3D Touch für ausgewählte Interaktionen auf iPhone 6s und höher sowie haptische Vibrationseffekte auf Android-Geräten.

Tretet in den neuen kompetitiven Freundesherausforderungen gegen Freunde auf der ganzen Welt an. Freundesherausforderungen sind rundenbasierte, direkte Duelle auf Basis der verschiedenen Schulfächer und Herausforderungen im Arcade-Stil wie etwa ConSumo. Alle Mini-Spiele wurden überarbeitet und für Touch-Steuerung optimiert. Findet in Biologie heraus, wer am schnellsten einen Frosch sezieren kann, löst Vokabelprobleme in Englisch oder helft in Nut Shots einem fliegenden Eichhörnchen dabei, seine Feinde mit Eicheln abzuschießen und vieles mehr.

Bully: Anniversary Edition verfügt außerdem über eine komplette Social Club-Anbindung mit plattformübergreifenden Spielständen und Duellen. Bully bietet zudem Unterstützung für Controller; iOS-Spieler können Gameplay mithilfe von ReplayKit auf iPhone 6s und besseren Geräten aufzeichnen.

Bully: Anniversary Edition ist jetzt im App Store und auf Google Play erhältlich. Weitere Informationen zu allen kompatiblen Geräten findet ihr auf der Rockstar-Support-Seite .