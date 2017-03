Bulletstorm: Full Clip Edition – Hier ist der Launch-Trailer

Gearbox und People Can Fly haben den Launch-Trailer zu Bulletstorm: Full Clip Edition veröffentlicht. Meiner Meinung nach einer der unterschätzen FPS-Spiele überhaupt. Die neue Fassung wird am 07. April 2017 auf dem PC, XBox One und PS4 erscheinen. In 4K könnt ihr den Shooter natürlich auf dem PC genießen, die PS4-Pro wird das Feature ebenfalls unterstützen. Im Paket enthalten sind:

Einzelspielerkampagne

Den Overkill-Modus für die Kampagne (New-Game-Plus)

Sämtliche DLCs (Gun Sonata & Blood Symphony)

30 Wettkampf- und 12 Koop-Multiplayer-Karten

Launch-Trailer: