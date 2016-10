Broforce – 4-teilige Dokumentation veröffentlicht

Die Free Lives Studios (Broforce) sind für drei Monate „verschwunden“ und haben sich mit weiteren Indie-Entwicklern von der Außenwelt abgeschottet. Dabei entstanden ist ein Game Jam sowie eine 4-teilige Dokumentation was die Jungs und Mädels überhaupt dort gemacht haben.

Will this be a huge waste of money?

Or will they make some awesome games? Who knows at this point!

Follow Game Jam island to find out!