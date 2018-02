Bridge Constructor Portal – Crossover kommt auch für Konsolen

Mit Bridge Constructor Portal überraschte bereits im letzten Jahr der Crossover-Titel PC-Spieler. Nun dürfen bald auch Konsolen-Besitzer in den Genuss der Simulation kommen. So soll bereits am 28. Februar neben der Xbox One-Fassung ebenfalls eine Version für die Nintendo Switch erscheinen. PlayStation 4-Spieler müssen sich allerdings länger gedulden, die Portierung für Sonys aktuelle Heimkonsole erscheint erst am 1. März.

Inhaltlich baut ihr innerhalb der Aperture-Laboratorien Brücken, wobei ihr natürlich ein Wiedersehen mit eurer Lieblingscomputer-Einheit GLaDOS feiern dürft. Als besonderes Schmankerl spricht Ellen McLain natürlich auch dieses mal die populäre Antagonistin.