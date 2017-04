Brawlout startet in den Early Access

Angry Mob Games kündigten ihr wettbewerbsfähiges Kampfspiel Brawlout an, welches bereits jetzt im Steam Early Access erhältlich ist. Entworfen für lokale sowie Online-Gefechte, vereint Brawlout sowohl Plattform-Kampf Mechaniken als auch Steuerungen und Techniken traditioneller Kampf-Spiele. Das Blocken und Greifen wurden entfernt, um einen reibungslosen Kampfverlauf mit atemberaubenden Combos zu erschaffen.

„Brawlout ist ein schnelles animiertes Kampfspiel, welches frischen Wind in das wettbewerbsfähige beat-em-up genre bringt, ungeachtet dessen, ob man sich zuhause im Einzelspieler, mit Freunden in einem Zimmer oder im Online-Modus in Turnieren messen will.“, beschreibt Bogdan Iliesiu, CEO von Angry Mob Games. „Der Start auf Steam Early Access ist lediglich der erste Schritt im Brawlout Universum, da in zukünftigen Updates eine Story-Kampagne und Herausforderungen im Einzelspieler-Modus geplant sind. Desweiteren sind mehr spielbare Charaktere, Gameplay features und so manche Überraschungen geplant.“