Borderlands 3 – Kommt es noch in diesem Fiskaljahr?

Dass Entwickler Gearbox Software derzeit an der Entwicklung des langersehnten Koop-Shooters Borderlands 3 werkelt, ist kein Geheimnis mehr. Viele Informationen zum Ego-Geballer gibt es bislang aber ebenfalls noch nicht. Zumindest tauchen nun angesichts einer Pressemiteilung seitens 2K Games Spekulationen zum Release des Blockbusters auf. So heißt es in dieser Meldung, dass man erfolgreichen Fiskaljahr 2019 ausgehe, da Red Dead Redemption 2 in dieser Zeitspanne erscheine. Neben dem langersehnten Blockbuster dürfen sich Fans von 2K Games aber ebenfalls über einen weiteren Titel freuen, auf den Fans sehnsüchtig warten und der zu einer der größten Franchises der Spieleschmiede gehört. Wenn man sich mit diesem Ausssagen wirklich auf Borderlands 3 bezieht, soll der Shooter noch im Fiskaljahr 2019 ausgeliefert werden. Dieses dehnt sich nur noch bis zum März 2019 aus.

Wir halten euch bezüglich Neuigkeiten natürlich auf dem Laufenden.