Die liebsten Kinder unter den Glücksspielen sind für die Deutschen immer noch die klassischen Spielautomaten und Lotto. So erwirtschaftete das Spiel an den Spielautomaten im Jahr 2012 einen Umsatz von 4,4 Milliarden Euro, gefolgt von Lotto mit 1,8 Milliarden Euro. Jedoch erleben Online Casinos und Online-Wettbüros in den letzten Jahren einen regelrechten Boom. So gibt es mittlerweile weit über 1000 virtuelle Casinos, die mit immer höheren Boni oder Gewinnen um Spieler buhlen.

Las Vegas im Wohnzimmer

Wie kann man sich den Boom der Online Casinos und Wettbüros erklären? Als zwei der wichtigsten Hauptgründe kann man die ständige Verfügbarkeit und Bequemlichkeit nennen. Online Casinos stehen 24 Stunden an sieben Tage der Woche zur Verfügung. Egal wo man sich gerade befindet, kann man zum Beispiel eine Runde Roulette oder Poker zocken. Jedoch kann die Tatsache, dass man zu jeder Zeit spielen kann, Fluch und Segen zugleich sein. Wie bei jedem Glücksspiel gilt besonders bei Online-Casinos auf ein verantwortungsvolles Spielen zu achten. Gewinn und Verlust gehen Hand in Hand.

Aber wie sieht es mit der Bequemlichkeit aus? Viele verzichten darauf, sich schick in Schale zu werfen, um ein wenig Roulette in einem Casino zu spielen. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Wer kein Casino in unmittelbarer Nähe vor Ort hat, bleibt lieber zu Hause in seiner gewohnten Umgebung. Mit dem Einzug des World Wide Webs hat sich unser Leben grundlegend geändert. Wir tätigen unsere Bankgeschäfte von zu Hause aus, kaufen Artikel in großen Online-Warenhäusern oder streamen Filme direkt auf unseren Fernseher. Daher ist es nur eine logische Schlussfolgerung, dass der Gang zum Casino online verlagert wird.

Natürlich könnte man nun argumentieren, dass Städte wie Las Vegas jährlich einen Besucherzuwachs verzeichnen. Doch Las Vegas lebt nicht alleine vom Glücksspiel. Vielmehr ist es das Gesamtpaket aus Casinos, Shows und Entertainment, das die Menschen nach Las Vegas zieht.

Boni und Freispiele

Wer online spielt, genießt auch einige Vorteile gegenüber stationären Casinos . Aufgrund der immensen Anzahl an Anbietern, übertrumpfen diese sich mit Angeboten und Bonusspielen, um Spieler für ihre Plattform zu gewinnen. Der Spieler hat die Qual der Wahl und kann sich das beste Angebot für sich herauspicken. Freispiele erlauben Spiele mit Echtgeld zuerst auszutesten, ohne selbst einen Betrag einzuzahlen. Das gewonnene Geld kann dann später ausgezahlt oder seinem virtuellen Spielerkonto gutgeschrieben werden. Hier sollte man sich vorher genau die Bonusbedingungen der jeweiligen Casinos anschauen. Leider gibt es jedoch, wie in jedem Segment in dem viel Geld erwirtschaftet wird, auch hier schwarze Schafe. So gibt es einige Anbieter, die hohe Boni versprechen und damit Spieler anlocken, dann aber bei der Auszahlung der Gewinne Probleme bereiten. Wer auf der sicheren Seite sein möchte, sollte sich vorher bei einem Casino Ratgeber im Internet erkundigen, um nicht bei den falschen Anbietern sein Glück zu versuchen.

Spielen mit Bedacht

Gerade durch Ihre ständige Erreichbarkeit gilt besonders bei Online-Casinos auf ein verantwortungsvolles und bedachtes Spiel zu achten. Der Nervenkitzel und die Chance mit kleinem Einsatz große Gewinne einzufahren, können für manche Menschen weitreichende Folgen mit sich bringen. Man sollte sich stets ein Einsatz- und Zeitlimit setzen. Als wichtigste Grundregel gilt, „spiele nur um so viel Geld, wie du dir leisten kannst, zu verlieren.“. Weiterhin sollte man nicht versuchen, seine Verluste durch Erhöhung seiner Einsätze auszugleichen. Wer diese einfachen Regeln beachtet, kann das Glücksspiel im Internet als eine entspannende Freizeitbeschäftigung betrachten.

Bilder: clarita (morguefile.com) / doodletheowl (deviantart.com)