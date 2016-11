Book of Ra: Echt- statt Spielgeld

Das beliebteste Automatenspiel

Book of Ra von Novoline ist mit Abstand das bekannteste und beliebteste Automatenspiel in Casinos und Spielhallen, das seit 2010 nun auch endlich im Internet gesielt werden kann. Book of Ra ist ein sogenanntes Slot-Spiel. Das Ziel ist es, fünf gleiche Symbole entlang einer Gewinnlinie zu erspielen.

Von Pyramiden und Schatzkammern

Sich einmal wie der berühmte Archäologe und Abenteurer Indiana Jones fühlen? Mit Book of Ra kein Problem. Das Spiel versetzt den Spieler in alte ägyptische Tempel mit geheimnisvollen Schatzkammern, in deren Inneren großer Reichtum wartet. Auf fünf Walzen mit ingesamt zehn Gewinnlinien weisen dem Spieler Hieroglyphen und alte Relikte den Weg zum Ziel. Zieht Ihr den virtuellen Hebel, beginnen die Walzen zu rotieren. Nach einer gewissen Zeit bleiben diese stehen und es erscheinen Symbole entlang der Gewinnlinie. Damit Ihr gewinnt, müssen die die Symbole nebeneinander aufliegen, ohne dass sich andere Symbole dazwischen befinden. Pro Linie muss ein Einsatz getätigt werden. Je mehr Gewinnlinien, desto höher der mögliche Gewinn.

Ra’s Buch hilft dabei die rätselhaften Zeichen zu ergänzen. Erscheint es irgendwo im Spiel und der Spieler hat schon zwei identische Symbole, agiert das Buch als Joker. Erscheint das Buch sogar mehrmals in einem Spiel, so warten tolle Gewinne und Freispiele. Neben zahlreichen weiteren mythischen Symbolen, erscheinen ab und an der Forscher, der Pharao oder die Nut, die Göttin des Himmels. Diese Charaktere bringen Euch die höchsten Gewinne. Beim Dreh solltet Ihr Euch möglichst auf diese speziellen Charaktere konzentrieren.

Alles oder Nichts

Nach jedem Gewinn, erscheint eine sogenannte Risikofunktion. Diese ermöglicht dem Spieler noch mehr aus seinem Gewinn herauszuholen oder diesen sogar zu verdoppeln. Wie der Name aber schon sagt, geht Ihr hiermit ein hohes Risiko ein. Daher kann und muss diese Funktion nicht genutzt werden. Denn geht Ihr das Risiko ein, könnt Ihr Euren Gewinn verdoppeln oder alles verlieren.

Lust auf ein Spielchen?

Wer nun auf den Geschmack gekommen ist, kann Book of Ra unverbindlich bei Stargames ausprobieren. Hier habt Ihr sogar die Möglichkeit Book of Ra mit Geld zu spielen, also nicht nur mit Spielgeld und Twists. Man kann seine Einsätze so gestalten, dass sie zu jedem Budget passen. Weiterhin bringt das Spiel mit echtem Geld den Vorteil, dass man bei der Registrierung einen Bonus erhält. Wer beim kostenlosen Spiel genug geübt hat, kann sich an das Echt -statt Spielgeld-Erlebnis wagen und richtig gute Boni erhalten. Wie bei jedem Glücksspiel gilt auch hier auf ein verantwortungsvolles Spielen zu achten. Gewinn und Verlust gehen Hand in Hand.