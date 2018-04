BlizzCon 2018 – Start des Kartenverkaufs bekannt

Auch in diesem Jahr wird Blizzard mit der BlizzCon erneut ein hauseigenes Event im Convention Center in Anaheim zelebrieren. Die BlizzCon soll 2018 dabei vom 02. bis zum 03. November stattfinden. Nun gaben die Verantwortlichen hinter dem Event ebenfalls das Startdatum des Ticketverkaufs bekannt.

Fans des Blizzard-Spektakels wissen, dass die Tickets für die BlizzCon jedes Jahr rar gesät sind und bereits kurz nach dem Start restlos ausverkauft waren. Wer sich in diesem Jahr also für einen Besuch in Anaheim interessiert, sollte also schnell sein.

Die erste Welle der Tickets selbst ist somit ab dem den 10. Mai 2018 ab 04:00 Uhr MESZ zu ergattern. Die zweite Welle könnt ihr am Samstag, den 12. Mai 2018 ab 19:00 Uhr MESZ erwerben. Die BlizzCon -Tickets schlagen jeweils mit einem Preis von 199 US-Dollar zu Buche.