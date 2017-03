Blackwood Crossing – Release steht kurz bevor

Es sind die kleinen Spiele, die uns die ganz großen Geschichten erzählen. So auch Blackwood Crossing, das bereits in der kommenden Woche erscheint und auf keinen Fall verpasst werden sollte.

Aufgewachsen als Waisen, müssen sich Scarlett und Finn in Blackwood Crossing dem bisher größten Problem ihrer eigentlich so vertrauten Geschwisterbeziehung stellen: Dem Erwachsenwerden. Denn das einst so starke Band der Heranwachsenden, droht unter dem Wandel der Zeit zu zerreißen.

Kann das plötzliche Erscheinen einer mysteriösen Kreatur daran etwas ändern oder wird uns die seltsame Zugfahrt mit Alice im Wunderland-Touch nur einmal erneut zu Tränen rühren?

Antworten auf diese Fragen erhaltet ihr ab dem 4. April 2017. Dann könnt ihr selbst herausfinden, wohin die wundersame Coming of Age-Reise führt und ob das storybasierte First-Person Adventure Game aus dem Hause PaperSeven auch spielerisch was auf dem Kasten hat. Zumindest auf der Playstation 4. Denn die Xbox One– und Steam-Version erscheint einen Tag später, am 5. April 2017.

Wer jetzt zwar neugierig geworden, aber doch noch ein klein wenig skeptisch ist, kann auch gerne unseren Test zu Blackwood Crossing abwarten, der zeitnah zur Veröffentlichung hier eintreffen sollte.