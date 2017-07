Black Desert Online – Neuer PVP-Modus „Arshas Arena“ veröffentlicht

Kakao Games und PearlAbyss haben bekannt gegeben, dass Arshas Arena nach der wöchentlichen Serverwartung zur Verfügung steht. Dieser neue PvP-Modus ermöglicht, es den Gildenmeistern private Turniere zu eröffnen, die wiederum den Spielern Zugang zu unterschiedlichen PvP-Szenarien geben.

Die Gildenmeister und Offiziere können eine Arena als Veranstalter auf den offiziellen Servern reservieren. Sobald eine Arena zugeteilt worden ist, kann der Gastgeber die Regeln anpassen, Spieler von der Teilnahme auszuschließen und Zuschauer einladen. Gildenmeister von besonders großen Gilden (76 bis 100 Personen) können jeden einladen, während Meister kleinerer Gilden nur ihre Gildenmitglieder einladen können. Darüber hinaus kann der Veranstalter je nach Belieben Zeit- und Punktsystemoptionen auswählen. Spieler in der gleichen Gruppe können auch Voice-Chat-Funktionen verwenden, um während Schlachten besser zu kommunizieren.

Folgende PvP-Modi stehen zur Verfügung:

Team Match

Zwei Teams werden eine vom Veranstalter festgelegte Rundenzahl kämpfen. Es gibt einen 20 Sekunden Pause zwischen den Runden und jede neue Runde werden die Spieler an ihre Startposition teleportiert. Spieler, die während eines Spiels sterben, werden in der nächsten Runde wiederbelebt. Jedes Team muss eine gewisse Anzahl von Runden für sich entscheiden, um zu gewinnen. Wenn die Zeit abläuft, gewinnt das Team mit den meisten Überlebenden und der höchsten Gesamt-HP.

Survival Modus

Mehrere Teams können in einem Single-Round-Schlagabtausch gegeneinander antreten. Die Regeln werden vom Betreiber festgelegt. So kann beispielsweise festgelegt werden, dass eine bestimmte Anzahl der am Schluss verbleibenden Teams das Spiel oder nur das letzte, überlebende Team gewinnt. Wenn die Zeit abgelaufen ist, bestimmt die Anzahl der überlebenden Mitglieder eines Teams und die gesamte HP Menge über die Platzierung.

Zuschauer Modus

Zuschauer und Spieler, die auf der Warteliste stehen, können das Turnier ansehen, indem sie entweder eine „freie Kamera“ benutzen, die es erlaubt, die Arena frei zu beobachten, oder eine „Spielerkamera“, die die Sicht des Spielers im Kampf zeigt. Man kann die Kameraeinstellungen jederzeit sehr einfach ändern oder von Spieler zu Spieler zu wechseln, was eine hervorragende Übersicht bietet.

Andere Features

Black Spirit Rage wird für andere Teammitglieder sichtbar sein

Voice Chat Support

Weitere Informationen dazu findet ihr auf der offiziellen Homepage.