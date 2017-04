Black Desert Online – Das Erwachen der Dunkelklinge, Inhaltsupdate angekündigt

PearlAbyss und Kakao Games kündigen an, dass „das Erwachen der Dunkelklinge“ am Mittwoch, den 12. April veröffentlicht wird. Die Dunkelklinge gehört seit ihrem EU- und NA-Launch Anfang des Monats zu den beliebtesten Klassen in Black Desert.

Bei ihrer erweckten Waffe namens „Vediant“ handelt es sich um ein Set von Phantomklingen, welche magisch in verschiedenen Größen beschworen werden können. Diese verleihen der Dunkelklinge spezielle Lebensentzugskräfte sowie mächtige Offensivfähigkeiten für den Fernkampf.

Mit ihrer „Vediant“ kann sie Gegner verwirren, indem sie blitzschnell über das Schlachtfeld rast und starke Nahkampf- und AoE-Attacken entfesselt. Durch das vorsichtige Aneinanderreihen von Attacken und Fähigkeiten können geschickte Spieler Mana aufladen und Bonusschaden austeilen.

Wie auch bei den anderen Klassen in Black Desert Online stehen die erweckten Fähigkeiten der Dunkelklinge ab Level 56 zur Verfügung.

Neue Inhalte werden am 08. April angekündigt

Noch mehr aufregende Dinge stehen an. Neben der neuen Region Kamasylvia, die in naher Zukunft zu Black Desert Online hinzugefügt wird, werden PearlAbyss und Kakao Games am 08. April neue Inhalte via Twitch ankündigen. Der Stream wird auch von Black Desert Onlines offiziellem Twitch-Kanal übertragen, der für die offizielle Ankündigung ins Englische übersetzt wird.

Der Stream beginnt um 3:00 Uhr UTC bzw. 5:00 Uhr CEST und aus zwei Themen bestehen: