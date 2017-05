Bigben und Breakpoint Studio kündigen Tennis World Tour an

Bigben Interactive und Breakpoint Studio freuen sich, Tennis World Tour anzukündigen. Die neue Tennis-Simulation wird ab 2018 für Konsolen und PC erhältlich sein.

Für die Entwicklung von Tennis World Tour hat das Studio ein erfahrenes Team angeheuert, das bereits an der „Top Spin“-Lizenz gearbeitet hat – mit dem Ziel, den Erwartungen der virtuellen Tennisspieler gerecht zu werden.

„Seit Jahren wollten wir ein neues Tennisspiel schaffen – den geistigen Nachfolger von ‚Top Spin 4‘. Durch die technische Entwicklung können wir heute die realistische Simulation schaffen, auf die wir lange hingearbeitet haben“, so Pierre André, Spieldesigner von Tennis World Tour und ehemaliger Produzent von „Top Spin 4“.

Benoît Clerc, Director of Video Games bei Bigben: „Wir möchten mit Tennis World Tour dem Enthusiasmus aller Tennis-Fans gerecht werden. Das qualitative Niveau, die umfassenden Inhalte und Spielmechaniken sorgen dafür, dass Tennis World Tour eine der besten Tennis-Simulationen auf dem Markt sein wird.“



So können sich die Spieler auf eine akkurate Tennis-Simulation mit anspruchsvollem Gameplay, einer Vielzahl an Spielstilen sowie einer strategischen Vorbereitung freuen, die den Verlauf von jedem Match beeinflusst.

Zudem können die Spieler in Tennis World Tour als Profi Karriere machen: mit über 30 spielbaren Tennisstars wie Roger Federer, Gaël Monfils, Angelique Kerber, Garbiñe Muguruza und vielen anderen.

Weitere Informationen über das Spiel werden während der gamescom 2017 veröffentlicht.