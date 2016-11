Bigben Interactive veröffentlicht The Voice of Germany – I want you

Während die Battles in Deutschlands beliebtester Musikshow „The Voice of Germany“ starten, können Fans ab heute im offiziellen „The Voice of Germany – I want you“-Videospiel ihr Talent unter Beweis stellen und sich mit Freunden und Familie heiße Battles im Wohnzimmer liefern. Das mit der Lizenz der Fernsehshow und in Zusammenarbeit mit ProSieben und SAT.1 entwickelte Musikspiel ist ab heute für PlayStation 4, Xbox One und Wii (Wii U-kompatibel) im Handel erhältlich.

„The Voice of Germany – I want you“ enthält all die klassischen Elemente des TV-Hits, wie die berühmten roten Stühle, Blind Auditions, Battle-Runden und vieles mehr. Es ist vollgepackt mit aktuellen Hits und Klassikern für den Party-Modus – allesamt mit ihren offiziellen Musikvideos. Im Show-Modus erleben Spieler hautnah, wie es sich anfühlt in „The Voice of Germany“ dabei zu sein: In der Rolle eines der Talente singen sie sich ihren Weg von den Blind Auditions bis hin zu den Live-Shows.

Als ultimativer Party-Titel zu Weihnachten kann „The Voice of Germany – I want you“ im Einzelspieler-Modus oder gemeinsam mit Freunden gespielt werden.

Besonderheiten:

Packende Spielmodi:

• Im Show-Modus erleben Spieler „The Voice of Germany – I want you“ wie ein Talent, von den Blind Auditions und Battle-Runden bis zu den Live-Shows.

• Der Party-Modus bietet sofortigen Zugriff auf 30 aktuelle Hits und zeitlose Klassiker, die solo oder zu zweit gesunden werden – begleitet von den offiziellen Musikvideos.

• Optionen für einen und zwei Spieler sind verfügbar.

Die vollständige Track-Liste befindet sich als PDF im Anhang.

Produktinformationen:

• Erhältlich ab sofort für PlayStation®4, Xbox One und Wii (Wii U-kompatibel). Zum Spielen ist ein kompatibles Mikrofon erforderlich.

• Empfohlener Verkaufspreis für PS4 und Xbox One: 49,99 € (nur Spiel) oder 69,99 € (Spiel und 2 Mikrofone)

• Empfohlener Verkaufspreis Wii (Wii U-kompatibel): 39,99 € (nur Spiel) oder 49,99 € (Spiel und 2 Mikrofone)

• Publisher: Bigben Interactive

• Entwickler: Voxler

• Altersfreigabe: USK 6