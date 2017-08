Bethesda – Arbeitet man an einem Spiel zu Game of Thrones?

Die Gerüchteküche ist, passend zum aktuellen Wetter, wieder am Brodeln. Heute haben wir eine höchst brisante Spekulation für euch, diese könnte für viele feuchte Gamer-Unterhöschen sorgen. Bethesda könnte momentan an einem neuen Spiel zur absoluten Hit-Serie Game of Thrones arbeiten. Den, bislang einzigen, Hinweis dafür liefert ein Eintrag auf der Homepage des amerikanischen Einzelhandelsriesen Target.

Bekommen Fans endlich das Spiel, das sie verdienen?

Angaben wie das Genre, die Plattform, ein Release-Termin, ein Packshot oder irgendwelche andere Bilder fehlen leider komplett. Dieses schöne Gerücht sollte mit höchster Vorsicht genossen werden, denn hier könnte sich auch einfach irgendjemand einen Scherz erlaubt haben. Komplett unrealistisch ist die ganze Geschichte allerdings nicht, da Bethesda bereits vor einigen Jahren ein Lizenz-Angebot zu Game of Thrones ablehnte. Vielleicht hat man sich ja jetzt um entschieden?

Bei einer offiziellen Bekanntgabe dieses Projekts, würden viele Game of Thrones-Fans mit hoher Wahrscheinlichkeit an die Decke gehen. Bethesda hat in den letzten Jahren mit Spielen wie Dishonored, Fallout, The Evil Within, Prey, Wolfenstein und Doom fast immer Top-Games abgeliefert. Für Game of Thrones-Fans dürfte der wichtigste Arbeitsnachweis allerdings die Elder Scrolls-Reihe sein. Und da vor allem natürlich der Ableger Skyrim, da der Titel vom Setting und der Atmosphäre stark an die Serie erinnert. Ein Game of Thrones-Spiel mit der Qualität eines Skyrim wäre mit Sicherheit klasse und würde bei Bethesda und HBO auch ordentlich die Kassen klingeln lassen.

Wir würden das Projekt auf jeden Fall begrüßen und halten euch auf dem Laufenden, sobald es etwas Neues gibt. Was haltet ihr bisher von der Vorstellung?