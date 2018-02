Bear With Me kommt im zweiten Quartal auf die Konsolen

Exordium Games hat ein paar Neuigkeiten für sein Adventure Bear With Me angekündigt. Allen voran ist die erste Episode nun für den PC, MAC sowie Linux kostenlos verfügbar. Im zweiten Quartal 2018 kommt das ungewöhnliche aber großartige Adventure auf die Konsolen XBox One, PS4 sowie Nintendo Switch.

Zusätzlich wurde die Collectors Edition veröffentlicht. Diese kostet lediglich 9,98€ und wird somit zum Pflichtkauf für Genrefans. Neben den drei spielbaren Episoden enthält die Edition den kompletten Soundtrack, ein digitales Artbook, sowie etliche Designdokumente die einen Blick hinter die Kulissen erlauben. Abschließend wurde noch der Controller-Support in das Spiel gepatcht.

„Console players will soon get a chance to experience the hilarious and heartfelt journey of Amber and Ted,“ said Andrej Kovacevic, Game Director, Exordium Games. „Anyone who wants to see why Bear With Me is worth their time can play the first episode for free, and the Collector’s Edition is there for those who want to dig deeper.“