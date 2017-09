Bear With Me – Finale Episode erscheint am 05. Oktober

Die dritte Episode des im Noire-Stil gehaltenen Point-And-Click-Adventures Bear With Me erscheint am 05. Oktober 2017 für Windows, Mac und Linux. In der finalen Episode begleitet wir erneut das zehn Jahre alte Mädchen Amber und ihre imaginären Freunde, während sie den Fall ihres verschwundenen Bruders untersucht.

In Episode 3, die dreimal so viel Umfang verspricht wie Episode 1, folgt man Ambers Sidekick, dem schroffen, kettenrauchenden Privatdetektiv Ted E. Bear, der auf der Suche nach der entführten Heldin ist. Ted wird während seiner Untersuchung Hinweise auswerten, Rätsel lösen und ein Ensemble anderer Spielzeuge befragen, die in der handgezeichneten, monochromatischen Metropole Paper City zum Leben erweckt wurden. Nur er kann Amber retten, deren Hilfe er benötigt, um den Feuerteufel Red Man zur Strecke zu bringen.

Das Abenteuer von Amber und Ted führt sie in die nobelsten aber auch zwielichtigsten Teile von Paper City, in denen neue Freunde und Feinde auf sie warten. Mit dem Release von Episode 3 soll Bear With Me zu seinem großen Abschluss kommen.

Andrej Kovacevic, Game Director von Exordium Games, beschreibt:

„In der letzten Episode von Bear With Me erfährt das Abenteuer seinen spannenden Höhepunkt. In dem ernstzunehmenden Thematiken durch eine fesselnde Erzählweise, originellen Humor und eine herausragende Vertonung begegnet wird, sind wir überzeugt, dass das Finale von Bear With Me bei den Spielern einen bleibenden Eindruck hinterlässt.“

Trailer:

Bear With Me Episode 3 wird für 4,99€ über Steam und den Humble Store verfügbar sein. Neben einem kompletten Voice-Over in Englisch wird es die Option geben, mit deutschen, französischen, italienischen, spanischen oder russischen Untertiteln zu spielen.