Bear With Me – Episode 2 erscheint am 15. Februar

Bear With Me, das im Noire-Stil gehaltene Point & Click-Adventure von Entwickler Exordium Games, setzt die Geschichte der zehnjährigen Amber und ihres teddybärigen Detektivfreundes Ted E. Bear fort, wenn die Episode 2 für PC, Mac und Linux am 15. Februar 2017 veröffentlicht wird.

Am Ende der ersten Episode führte die Suche nach Ambers vermisstem Bruder das Duo in die schwarz-weiße Metropole Paper City, bewohnt von Ambers anderen Spielzeugen, die hier ihrer Nebenbeschäftigung als rücksichtslose dunkle Seite der Stadt nachgehen. Nach wie vor wird etwa der Rote Mann vieler Verbrechen verdächtigt, und stellt auch in Episode 2 eine allgegenwärtige Bedrohung dar.

Trailer:

Ihre Suche bringt die beiden Helden mit vielen neuen Verbündeten und Verdächtigen in Verbindung, darunter ein ehemaliger Detektiv, der glaubt, dass Möwen durch Paper City fliegen, an die Überwachungskameras geklebt wurden. Sollte sich dies bewahrheiten, wurden mit hoher Wahrscheinlichkeit die Verbrechen des Riffkönigs aufgezeichnet, eines Oberbösewichts und gleichzeitig Betreiber des Westpaw Casinos. Er ist allerdings nicht die einzige Bedrohung für Paper Citys Bürger; auch Tigren, eine Voodoo-Königin, hat mit gutem Grund einen schlechten Ruf.

Amber und Ted E. Bears Suche nach Hinweisen führt sie durch doppelt so viele Szenen wie in Episode 1. Spieler erleben Orte wie das Industriegebiet an den Docks zusammen mit einem Diner, das belebte Westpaw Casino, und das Herz von Tigrens Heim.

Das sagt der Entwickler:

„Die Spieler werden in Episode 2 eine umfangreiche Entwicklung in Amber und Ted´s Beziehung erleben, als diese neuen Puzzles und Geheimnissen begegnen, einschließlich der unterschwelligen Spannungen zwischen den beiden“, so Andrej Kovacevic, Game Director bei Exordium Games. “Die scharfzüngigen Protagonisten liefern sich einen Schlagabtausch mit ihrem charakteristischen, bissigen Humor, während sie mit Themen konfrontiert werden, die düsterer sind als in Episode 1 und gleichzeitig die klassische, an das Detektiv-Genre angelehnte Erzählweise vorantreiben“.

Die Geschichte von Bear With Me ist inspiriert von klassischen Detektivfilmen und kindlicher Vorstellungskraft, in Verbindung mit dynamischem Storytelling und interaktiven Auswahlmöglichkeiten, die den Fortschritt des Spielers beeinflussen. Das Spiel gleicht seine schwerwiegenden Geheimnisse durch scharfsinnigen Humor in Form von Anspielungen auf Popkultur, Filme und Games aus.

Episode 2 wird für 4.99€ auf Steam und im Humble Store, in voller englischer Sprachversion mit Französischen, Deutschen, Italienischen, Spanischen und Russischen Untertiteln verfügbar sein.