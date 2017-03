Beam und weitere Features im Laufe des Tages auf Xbox One verfügbar

Heute erscheint für die Xbox One ein neues Update, das euch viele neue Funktionen bietet. Eine Übersicht der neuen Features:

Interaktives Streaming mit Beam

Effizientere und intuitivere Nutzung von Guide- und Home-Menü

Neue Multitasking-Szenarien

Neue Kontrollfunktionen für Eltern

Interaktives Streaming mit Beam

Beam bietet euch die Möglichkeit, euer Gameplay mit der Community in Echtzeit zu teilen. Der neue Streaming-Service ist direkt über den Guide erreichbar, für die Nutzung benötigt ihr also keine zusätzliche Hard- oder Software. Beam ist interaktiv und erlaubt es euch, mit euren Lieblings-Streamern und der Community zu chatten, zu interagieren und auf ganz neue Art und Weise am Spielgeschehen teilzunehmen.

Windows 10 Creators Update am 11. April

Am 11. April werden auch PC-Spieler mit dem Windows 10 Creators Update Zugriff auf neue Gaming-Features haben. Der interaktive Streaming-Service Beam ist dann auf Windows 10 PC verfügbar und kann einfach über die Spieleleiste angesteuert werden. Eine weitere Neuerung ist der Windows 10 Game Mode mit dem die Spiele-Performance auf eurem PC verbessert wird. Durch die Zuordnung von zusätzlichen Grafik- und Prozessor-Ressourcen profitiert ihr so beispielsweise von einer verbesserten Framerate.

Das neue Update für Xbox One erscheint im Laufe des Tages. Weitere Informationen zum Xbox-Update findet ihr auf Xbox Wire dem Microsoft Newsroom und dem Windows Blog.