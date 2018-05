Battlefield 2018 – Am 23. Mai wird Battlefield nicht mehr dasselbe sein

Mit dem am Montag veröffentlichten Mai Update brachte Battlefield ein neues Easter Egg ins Spiel, welches den Namen Isolation trägt. Die bekannte Battlefield Easter Egg Community machte es sich seit Montag zur Aufgabe das Rätsel, um den geheimen Raum auf der Karte Fort de Vaux zu lösen. Es stellte sich nun am morgen des 10. Mai heraus, dass nach der Lösung des Easter Eggs Wassertropfen zu hören sind, die einen Morsecode übermitteln. Darin enthalten ist die URL „ea.com/neverbethesame“. Battlefield 2018 wird also ein Thema in ca. zwei Wochen sein.

We discovered the secret ending. Water dripping from 2 pipes gave a morse code message that lead us to: "On May 23, Battlefield will never be the same." https://t.co/NJ4XxHA3NK #battlefield — the monotonist (@themonotonist) May 10, 2018

Nach diesem Fund twitterte ein User der Battlefield Easter Egg Community die Nachricht über die Entdeckung. Kurz darauf wurde auch eine Website von Electronic Arts entdeckt, die die URL https://www.ea.com/neverbethesame trägt und folgende Botschaft enthält:

Am 23. Mai erwartet uns höchstwahrscheinlich die Veröffentlichung des neuen Battlefield 2018 Trailers. Ob dieser wieder im Rahmen einer großen Veranstaltung, wie bei der Battlefield 1 World Premiere 2016, zu sehen sein wird bleibt offen, jedoch ist nun der Hype der Community entfacht und in zwei Wochen wird die Welt erfahren, was uns in Battlefield 2018 erwarten wird.

Weitere Updates folgen, sobald neue Information zum Release bekannt werden.