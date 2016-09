Battlefield 1: Teaser zur Kampagne

Soeben haben DICE und EA bekanntgegeben, dass heute Abend der erste Trailer zur Singleplayer-Kampagne von Battlefield 1 erscheinen wird. Jetzt gibt es aber schon einen ersten Teaser, der uns auf heute Abend heiß machen soll.

Your first look at the #Battlefield 1 Single Player is coming tomorrow.

— Battlefield (@Battlefield) September 26, 2016