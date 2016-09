Battlefield 1 Lead World Designer kündigt Änderungen an

Laut Berlin soll sich am Ticketsystem des beliebten Spielmodus etwas ändern. Kills und Einnahmen der Eroberungspunkte werden mit in den Ticketzähler einfließen, womit das Entwicklerteam auf die Community eingegangen ist. Viele Spieler waren frustriert, dass ihre Killstreaks oder Eroberungen keine Einwirkungen auf die Punktzahl im Spielmodus hatten. Im offiziellen Release soll das nun eingefügt werden.

Im Rushmodus soll es auch noch einige Änderungen geben, diese hat Daniel Berlin bisher nicht preisgegeben. Wir sind gespannt, was sich DICE bei der Rückkehr von Rush noch alles überlegt und wir freuen uns schon jetzt auf den Release.

Wer die Battlefield 1 – Beta gespielt hat, wird oft über zu starke Panzer oder Fahrzeuge geflucht haben, oder über die Lebenspunkte der Pferde. Dies wird sich nach Aussagen Berlins auch ändern. Am deutlichen zeigte sich, dass der Leichte Panzer viel zu stark war und Spieler kaum eine Chance gegen das Gefährt hatten. Einerseits will das Entwicklerteam die Stärke des Panzers anpassen, andererseits werden auch die Klassen mit mehr Möglichkeiten ausgerüstet, um den viel zu starken Fahrzeugen Parole zu bieten.

Auch die neuen tierischen Begleiter werden angepasst, da die Pferde in der Beta definitiv zu viele Lebenspunkte besaßen.

@SargAlas @BFBulletin @BrettFX @freeortman In the beta there was a bug where sometimes the revive triage icon was not placed over the body

— Julian Manolov (@_jjju_) September 19, 2016