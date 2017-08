Battlefield 1 jetzt im EA Access enthalten

Wie EA offiziell auf ihrem Twitter-Kanal EA Access bekanntgegeben haben gehört Battlefield 1 nun offiziell zur EA Access Vault:

Battlefield 1 is now available for EA Access members: https://t.co/obkjsy6rff pic.twitter.com/N4ZcnFwnbX

— EA Access (@EAAccess) 10. August 2017