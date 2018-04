Battlefield 1 – Incursions jetzt auch für Konsole und neues Update

Die Incursions Alpha von Battlfield 1 erhält nun nach gut einem Monat einen Konsolen-Release für Xbox und Playstation. Die Installation ist für CTE (Community Test Enviroment) Besitzer ziemlich einfach, denn der Client muss im jeweiligen Store nur aktualisiert werden. Ist man kein Besitzer der CTE, wird folgender Weg vorgeschlagen:

1. Startet euer Battlefield

2. Geht zum Tab „Mehr“

3. Wählt Incursions aus

4. Folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm

5. Incursions wird euch in die Spieleauswahl hinzugefügt

6. Ladet euch den separaten „Battlefield 1 Client“ per Origin/Playstation Store oder Xbox Marketplace runter

7. Startet das Spiel über euren Launcher

Practice Modus

DICE hat nun, neben dem Ranked Modus, auch einen „Practice Modus“ integriert, in welchem ihr euer Kit permanent wechseln könnt und der Ausgang des Matches keine Auswirkung auf den Rang hat. Somit kann jeder Spieler auch im Multiplayer Klassen austesten und diese im echten Gefecht anwenden. Weiterhin endet der Modus auf Giants Shadow nach 7 Runden, auf Sinai nach 3 Flaggen und auf Amiens nach einem Angriffsszenario.

Deserter Penalties

Auch im Hinblick auf Spieler, die laufende Spiele früher verlassen, möchte DICE nun eine Antwort finden. Mit einem neuen Strafsystem soll das Problem besser angegangen werden und das Zauberwort dazu heißt „Zeitstrafen“.

Damit sollten Spieler nun davor zurückweichen ihre Teamkameraden im Stich zu lassen.

Weitere Patchnotizen könnt ihr euch auf dem offiziellen Reddit von Battlefield 1 Incursions anschauen, denn weiterhin wurden edliche Kits angepasst oder abgeändert. An den Fahrzeugen sowie Maps und die Spielmodi wurde ebenfalls herumgetüftelt.

Insgesamt sieht der Soft Patch für Incursions vielversprechend aus, jedoch fehlt es vielen Spielern ein wenig an Modi- und Mapänderungen, die eventuell mit dem vollen Release noch kommen werden. Aktuell soll es jedoch einige Probleme mit der PS4 Version geben, da anscheinend Spiele nicht ordentlich starten, jedoch arbeitet DICE daran dies so schnell wie möglich zu beheben.

Über alle künftigen Updates werden wir euch natürlich rechtzeitig informieren.

Wenn Ihr auch in den Genuss von Incursions kommen wollt, dann folgt einfach der Anleitung aus diesem Artikel oder schaut ihn euch im Originalpost von DICE an.

Sobald Ihr einige Runde gespielt habt, würden wir euch ebenfalls die Umfrage von DICE ans Herz legen, denn nur mit Informationen aus der Community kann dieser Modus noch besser werden. Also nehmt euch die Zeit und tragt eure Meinung in die Umfrage ein: Battlfield Incursions Survey

Der angekündigte 24 Stunden Livestream des Developers Jojje „Indigowd“ Dalunde wurde kurzerhand verkürzt, dieser kündigte um 18:34 Uhr per Twitter einen 2,4 Stunden Stream an, der in einigen Stunden (Stand 10. April 2018; 19:26) starten soll. Wir werden diesen natürlich verfolgen und Fragen und Antworten herausfiltern, die neue Erkenntnisse bringen könnten.

Streamies, I was planning on doing a 24h stream today, but had to change plans. I'll try to get a 2.4h stream in though, starting a couple of hours from now. #bf1 #incursions

— Jojje Dalunde (@Indigowd) April 10, 2018