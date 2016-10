Battlefield 1: Erstes Story-Gameplay

Heute hat DICE das erste Gameplay zur Kampagne von Battlefield 1 veröffentlicht, in dem Gameplay sehen wir direkt die erste Neuerung.

Denn ab sofort sagt DICE den unzerstörbaren Supersoldaten „Goodbye“ und lässt euch nach jedem Tod anderen Soldaten spielen. So startet das Gameplay mit Harvey Nottoway, endet aber mit jemand anderem.

Das Video könnt ihr euch unter diesen Zeilen ansehen und in den Kommentaren könnt ihr uns erzählen was ihr davon haltet.

Battlefield 1: Gameplay

Das Spiel erscheint am 21.Oktober für den PC, die Xbox One und die Playstation 4. Wir halten euch bis dahin über alles auf dem Laufenden.