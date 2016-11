Battlefield 1 – Die Hardcore-Server sind so gut wie da

Auf dem offiziellen Twitter-Account von Battlefield 1 wurde eine sehr interessante Sache angekündigt. Viele Spieler warten bereits darauf und heute ist es so weit, die Hardcore-Server zum Ego-Shooter gehen online!

Hardcore servers will be available for all platforms beginning Wednesday, November 16 – 12:00 UTC / 04:00 AM PT.

— Battlefield (@Battlefield) 15. November 2016