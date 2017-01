Battlecrew: Space Pirates – Closed Beta startet am Freitag via Steam

Dontnod Eleven lädt Spieler zur Closed Beta seines spannenden 2.5D Multiplayer-Shooters Battlecrew: Space Pirates ein. Die Testphase beginnt für Westeuropa und Nordamerika am Donnerstag, 19. Januar (17 Uhr) und endet am Sonntag, 22. Januar (17 Uhr). Die Closed Beta enthält neue Gameplay Updates sowie Verbesserungen basierend auf dem Spielerfeedback aus vergangenen Testphasen.

Anmeldung:

Auf der offiziellen Homepage könnt ihr euch für die Closed Beta anmelden.

Beta-Teilnehmer helfen den Entwicklern dabei, wertvolles Feedback zu sammeln. Nach der Testphase wird sich das Dontnod Eleven Team bis zum Early Access Release Ende Januar 2017 um die Implementierung von Verbesserungsvorschlägen seitens der Spieler kümmern.

Das steckt in der Beta:

Das Spiel findet in einem originellen und kultigen Weltraumpiraten-Universum statt. Die Spieler steuern charmante Helden, die alle einzigartige Eigenschaften und Fähigkeiten besitzen.

In der Closed Beta können die Spieler fünf verschiedene Karten in zwei kompetitiven Multiplayer-Modi erforschen. Sie können im 4vs4 Gold Rush-Modus als Team zusammenarbeiten oder im 2-vs-2 Team-Deathmatch um den Ruhm kämpfen. Im Gold Rush müssen der Spieler und sein Team so viel Gold wie möglich finden, während sie das gegnerische Team bekämpfen. Im Team Deathmatch müssen die Spieler für den Sieg so viele Piraten wie möglich eliminieren.

Das größte Feature, das mit der Closed Beta eingeführt wird, ist die Möglichkeit Squads zu bilden. Jetzt können die Spieler ihre Freunde einladen, um ihr eigenes Weltraumpiraten-Team zu bilden und die Welten von Battlecrew: Space Pirates gemeinsam zu plündern.

Darüber hinaus können sie am 2vs2 Team-Deathmatch-Modus teilnehmen, der exklusiv während der Closed Beta verfügbar ist. Sobald das Spiel auf Steam Early Access veröffentlicht ist, wird Team-Deathmatch erst später durch ein kostenloses Update zur Verfügung gestellt.

Die Early-Access-Phase:

Während der Early Access Phase, die Ende Januar starten soll, werden zusätzliche Inhalte (neue Karten, neue Skins etc.) durch verschiedene Mechaniken hinzugefügt, wie etwa durch Crowd Unlocking, Community Challenges, zeitlich begrenzte Events, Updates und Community Umfragen. Während diese Updates implementiert werden, arbeitet das Team weiterhin daran das Spiel bis zum endgültigen Release noch besser zu machen.

Technisch gesehen kann Dontnod Eleven dank der Closed Beta den Client sowohl testen als auch optimieren und so die Framerate verbessern, vor allem für leistungsschwache PCs. Außerdem werden die Entwickler die Spielstatistiken im Auge behalten, um den Match-Algorithmus zu verbessern und somit Sessions zu erschaffen, die so aus ausbalanciert und fair wie möglich sind.

Im offiziellen Battlecrew: Space Pirates Forum können Spieler ihr Feedback für die Closed Beta hinterlassen und Bugs melden.

Battlecrew: Space Pirates wird von Dontnod Eleven für PC entwickelt und soll im Januar im Steam Early Access erscheinen.