Battleborn wird NICHT Free2Play, Trial-Version geplant

Viele Webseiten, unter anderem Kotaku, haben darüber berichtet das Battleborn eine Free2Play-Umstellung bevorstehen könnte. Nun hat sich Randy Pitchford, Chef von Gearbox, zu dem Thema via Twitter geäußert und verneint eindeutig eine Free2Play-Umstellung.

Es ist aber eine kostenlose Trial-Version von Battleborn angedacht. Was diese enthalten wird und wann wir mit ihr rechnen können wissen wir leider noch nicht. Jedenfalls bleibt es Spannend was die Zukunft des Shooter-Mobas angeht.

I was just told about a reckless story about Battleborn going F2P that is false. There are no plans to convert Battleborn free to play.

We have some unannounced plans to do a trial version of the game that would be free and from which retail can be purchased along with DLC.

— Randy Pitchford (@DuvalMagic) 29. September 2016