Battleborn wechselt zum Free2Play-Modell

Der Hero-Shooter Battleborn aus der 2K-Schmiede hätte so erfolgreich werden können, wäre er nicht zusammen mit Overwatch erschienen. Nun geht das Spiel neue Wege.

Battleborn hat mich bereits vor zwei Jahren, als ich das erste mal „professionell“ auf der Gamescom unterwegs war, in seinen Bann gezogen. Ich war der festen Überzeugung, dass das Spiel vom großen Publisher 2K Games ein großer Erfolg werden würde. Doch dann erschien der Titel im Mai 2016… zusammen mit Overwatch und naja welches von beiden sich durchgesetzt hat wissen wir alle. Nichtsdestotrotz habe ich mir statt Overwatch Battleborn geholt und bereue nichts. Nun geht das Spiel auch noch Free2Play an den Start.

Wer sich den Shooter in der Gratis-Testversion herunterlädt, kann kostenlos den Online-Mehrspieler genießen und aus einer fixen Rotation seinen Lieblingshelden auswählen. Per Ingame-Währung schaltet man neue Charaktere frei. Bis hierhin hört sich das nach einem klassischen MOBA-F2P-Modell an und das ist es auch. Nichts besonderes, aber fair.

Wen Battleborn doch komplett in seinen Bann zieht, der kann sich für 30 Euro alle Helden gleichzeitig freischalten und erhält obendrein noch die Singleplayer-Kampagne (die wirklich nicht schlecht ist) dazu. Jeder Spieler der das Spiel bereits gekauft hat bekommt das Full-Game-Update natürlich gratis.

Was meint ihr, kann Battleborn dadurch noch gerettet werden?