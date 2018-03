Batman: The Enemy Within – Termin für die finale Episode bekannt

Auch die zweite Staffel der Batman-Telltale-Serie soll endlich ein Ende finden. Und so kündigte die Spieleschmiede unlängst an, dass am 27. März 2018 die finale Episode von Batman: The Enemy Within zum Download bereit stehen wird. Diese soll den Titel „Same Stitch“ tragen und wie gewohnt für PC, Xbox One, PS4, Mac und mobile Endgeräte erhältlich sein.

Inhaltlich verspricht Telltale Games, dass ihr die Quittung für alle eure getroffenen Entscheidungen im Verlauf des Abenteuers erhaltet. Dabei soll vor allem der Joker herausstechen. Je nachdem wie ihr gespielt habt, zeigt sich der Antagonist von seiner gewohnt bösartigen oder von einer gänzlich unberechenbaren Seite, die bisher selten thematisiert wurde.