Batman: The Enemy Within – Kommt der Titel auf die Nintendo Switch?

Mit Batman: The Enemy Within startete Telltale Games im vergangenen Sommer die zweite Staffel des Adventures um den populären Superhelden aus dem DC-Universum. Bislang ist das Abenteuer bereits auf dem PC, der Xbox One, der PlayStation 4 sowie diverser mobiler Endgeräte verfügbar. Nun könnt demnächst eine weitere Plattform dazustoßen.

So ließ interessanterweise unlängst die deutsche USK verlauten, dass man Batman: The Enemy Within für die Nintendo Switch eine Alterseinstufung verpasst habe. So ist der Titel hierzulande ab 16 Jahren freigegeben. Entwickler Telltale Games oder Warner Bros. kündigten die Portierung allerdings bislang nicht offiziell an.