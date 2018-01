Batman The Enemy Within – Episode 4 erscheint am 23. Januar

Die Adventure-Spezialisten von Telltale Games haben das Release-Datum zur vierten Episode, What Ails You, zu Batman The Enemy Within bekannt gegeben. Das Spiel erscheint am 23. Januar 2018 für den PC sowie auf Konsole und Smartphone.

Darum geht es:

Der Pact setzt seinen Plan in die Tat um, was Bruce Waynes Tarnung endgültig auffliegen lässt. Während sein Lügennetz sich allmählich auflöst, tauchen neue Fragen auf: Wann und wie wird sich der Pact neu organisieren? Welche Ziele verfolgen Amanda Waller und die Agency wirklich? Und die wohl wichtigste, wie wird John Doe auf die Wahrheit über seinen Kumpel Bruce reagieren? Ein neuer Showdown steht bevor – und der Clown-Prinz des Verbrechens wird sich dabei vielleicht endlich seine Krone verdienen…