Batman – Episode 5 erscheint am 13. Dezember, Episode 1 ab sofort gratis

Telltale Games hat das Veröffentlichungsdatum für Batman – The Telltale Series Episode 5: ‚City of Light‘ bekannt gegeben. Die letzte Episode der fünfteiligen Staffel wird ab dem 13. Dezember weltweit digital für PC im Telltale Online Store, auf Steam und anderen Vertriebsplattformen, für Xbox One und Xbox 360 über den Xbox Games Store sowie auf dem PlayStation Network für PlayStation 4 und PlayStation 3 erhältlich sein. Die Episode wird am gleichen Tag für iOS-Geräte via App Store und Android-Geräte via Google Play verfügbar sein.

Hinweis für das Staffel-Finale: Die Spieler starten die Episode an unterschiedlichen Orten, abhängig von ihrer Entscheidung im dritten Akt von Episode 4.

Zusätzlich steht Episode 1: ‚Realm of Shadows‘ ab sofort kostenlos für PC via Steam zum Download zur Verfügung. Telltale hat zudem einen Patch für Batman – The Telltale Series auf Steam veröffentlicht, mit dem das Spiel zukünftig weitere PC-Konfigurationen unterstützen wird. Der Patch nimmt sich einigen der Probleme an, die seit dem Launch des Spiels bestehen. Darunter eine signifikante Verbesserung der Performance sowie neue Einstellmöglichkeiten für Spieler, um das Spiel besser ihrem System anzupassen.

Das passiert in Episode 5:

In Episode 5 bereitet der Anführer der Children of Arkham die finale Aktion vor, um den Namen der Familie Wayne und die Personen, die Batman nahe stehen, zu vernichten. Kann das Geheimnis um Batmans Identität gewahrt werden, auch wenn es für Chaos und Tot in Gotham sorgt? Das Schicksal der Familie Wayne und die der Stadt liegt auf den Schultern des Spielers. Wie wird er sich entscheiden? Wie weit wird er gehen? Welche Maske wir er tragen?