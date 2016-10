Batman Arkham VR – Infos zum Release

Warner Bros. und DC Entertainment haben Batman Arkham VR, die allererste Virtual-Reality-Erfahrung, die es Fans erlaubt, Batman zu sein und Gotham City und Wayne Manor in nie dagewesener Weise zu erforschen, veröffentlicht.

Batman Arkham VR wird von Rocksteady Studios entwickelt, den Schöpfern des hochgelobten Batman: Arkham-Trilogie und basiert auf DCs Batman-Lizenz. Das Spiel erscheint exklusiv für PlayStation VR um 19,99€.

Batman Arkham VR wirft die Spieler in das Universum des Dunklen Ritters und lässt sie Gotham City mit den Augen des berühmtesten Detektivs der Welt sehen. Wer diese virtuelle Welt betritt, taucht tief in ein brandneues Batman: Arkham-Geheimnis ein und muss lernen, wie Batman zu denken, seine legendären Gadgets zu nutzen und eine Verschwörung aufzudecken, die das Leben seiner engsten Vertrauten bedroht.

„Gerade als wir dachten, wir seien fertig mit Arkham, hat uns Virtual Reality wieder hineingeworfen. Für das Team änderte sich alles, denn zum ersten Mal konnten wir den Spieler direkt in dieses Universum hineinversetzen und ihn zu Batman werden lassen“, sagte Sefton Hill, Creative Director bei Rocksteady Studios. „Es war faszinierend, die Reaktionen der Spieler zu beobachten, als sie in die Bathöhle hinabstiegen, den Umhang umwarfen und in dieses emotionale Abenteuer abtauchten. Batman: Arkham VR ist wirklich ein einmaliges Erlebnis.“

„Rocksteady ist mit Batman: Arkham VR in der virtuellen Realität angekommen und erneuert die Spieleserie, sodass die Fans sich wirklich in die Welt von Batman: Arkham hineinversetzen können,“ sagte David Haddad, President, Warner Bros. Interactive Entertainment. „Das Spiel versetzt die Spieler wahrhaftig in die Rolle des größten Detektivs der Welt. Dies ist ein VR-Erlebnis bester Qualität und ähnelt keiner anderen Form der Unterhaltung.“