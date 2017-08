Bandai Namco – Neues Projekt mit Entwicklern von Life is Strange

Bandai Namco hat heute offiziell verkündet, dass sie gemeinsam mit Dontnod Entertainment an einem neuen Projekt arbeiten. Der japanische Publisher hat in letzter Zeit diverse neue Marken auf den Markt gebracht und will mit dieser Partnerschaft seine Offensive weiter fortsetzen.

Mit Dontnod holen sie sich mit den Entwicklern von Life is Strange und Vampyr außerdem keine unbekannten Leute an Board. An der neuen Marke, an der der Publisher bereits seit 2016 arbeitet, hat nun also auch einen passenden Entwickler. Über jenes Projekt wissen wir allerdings nicht sonderlich viel. Sl soll es ein Abenteuer mit Fokus auf die Geschichte werden, das in einer fiktionalen Stadt spielen soll. Die offizielle Vorstellung des Titels ist wohl für 2018 geplant, bis dahin müssen wir uns also noch gedulden.

Bandai Namco setzt auf neue Marken

Herve Hoerdt, Vice Precident of Marketing bei Bandai Namco, äußerte sich dazu wie folgt. „Wir wollen, dass neue Marken bis zu 50 Prozent unseres Geschäfts ausmachen und wir erreichen das, in dem wir langfristige Partnerschaften mit einigen Studios eingehen. Der erste sichtbare Teil diese Strategie war Little Nightmares und wir waren sehr glücklich damit, aber es ist nur der Anfang. Wir haben außerdem erst kürzlich Get Even veröffentlicht und nun sind wir glücklich, mit Dontnod zusammen zu arbeiten“.

Für Dontnod läuft es momentan also durchsus ziemlich gut. Neben dem unbekannten Bandai-Projekt arbeiten sie nicht nur an der zweiten Season von Life is Strange. Nein, sondern auch am Action-RPG Vampyr. Wenn alle drei Titel an die Qualität von Life is Strange herankommen können, dann stehen uns einige wirklich besondere Spiele bevor.