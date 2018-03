Bandai Namco – Auf der Manga Comic Con 2018 vertreten

Entwickler und Publisher Bandai Namco wird an der Manga Comic Con 2018 teilnehmen. Diese findet bereits am kommenden Wochenende vom 15. bis 18. März in Leipzig statt.

Besucher dürfen selbstverständlich zahlreiche Spiele des aktuellen Line-Ups ausführlich antesten. Darunter fallen Dragon Ball FighterZ, Ni No Kuni 2, The Seven Deadly Sins sowie Sword Art Online: Fatal Bullet. Darüber hinaus soll es am 17. März zwischen 12 und 13 Uhr eine große Bühnenshow geben, die über die kommenden Spiele informiert. Dort bekommen einige Spieler zudem die Möglichkeit Dragon Ball FighterZ live auf der Bühne zu spielen.

Zu finden ist das japanische Unternehmen am Stand C202/B203 in Halle 1.