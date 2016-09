Bald in GTA Online: BIKERS und mehr

Bikers, die nächste große Erweiterung für GTA Online, gibt euch die heißersehnte Möglichkeit, euren eigenen Los Santos Motorcycle Club für bis zu acht Spieler zu gründen und anzuführen. Bikers führt neue Rollen ein, vom frischen Prospect bis zum Club President, in denen man zahlreiche neue kompetitive und kooperative Modi spielt. Außerdem gibt es eine Reihe neuer Motorräder und Immobilien, einschließlich MC-Clubhäusern mit eigener Motorrad-Tuningwerkstatt sowie Räumlichkeiten für zwielichtige Geschäfte.



Die Arbeit für einen MC ist gefährlich und manchmal bedarf es etwas Hilfe von eurem kompletten Chapter.

Neben einer Reihe von Möglichkeiten, innerhalb einer Gang im Rang aufzusteigen und als respekteinflößender MC lukrative Geschäfte abzuziehen, bietet Bikers auch eine Auswahl thematisch passender neuer Modi für alle Arten von Bikern, samt neuer Waffen, Outfits, Tattoos und Features, die dies zu einer riesigen Ergänzung der Welt von GTA Online machen.



Nutzt mit Unternehmen vertikal integrierte Wachstumsmöglichkeiten in einer Reihe von Geschäftsfeldern.

Und während loyale MCs dafür kämpfen werden, ihren Stand neben verbrecherischen CEOs und Organisationen zu festigen, bieten sich an jeder Ecke immer wieder Möglichkeiten, sich einen Namen zu machen. Haltet die Augen offen, denn bald tun sich überall in Los Santos und Blaine County hochkarätige und überaus riskante Geschäftsmöglichkeiten mit Fahrzeugen auf.

Bereits jetzt war es schon ein aufregendes Jahr für GTA Online. Further Adventures in Finance and Felony brachte neue, herausfordernde Verdienstmöglichkeiten und repräsentative Büroräume für CEOs, die bereit waren, alles zu riskieren, um in der Unterwelt von LS aufzusteigen. Neue Gegner-Modi wie Power Play und Trading Places verliehen teambasierten Spielrunden eine neue Dimension. Cunning Stunts hob Stuntrennen mit einer Reihe völlig neuartiger Rennen und Fahrzeuge auf ein neues Level. Zudem hat der Creator für Stuntrennen dafür gesorgt, dass die überaus kreative Community auf lange Zeit ihre eigenen Stuntrennen bauen und teilen kann.

Und regelmäßig stattfindende wöchentliche GTA Online-Boni unterstreichen die enorme Bandbreite von verfügbaren Aktionen. Den ganzen Herbst über erwarten euch auch noch mehr davon, einschließlich weiterer Möglichkeiten für GTA$- und RP-Boni bei bestimmten Aktivitäten, nützlicher Rabatte und neuer wöchentlicher Premium-Stuntrennen.