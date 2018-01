Bald auch Animes auf ProSieben

Nach dem Erfolg der Animes auf ProSieben MAXX will sich nun auch der große Hauptsender an den japanischen Animationsserien versuchen. Was und wie erfahrt ihr gleich hier bei uns.

Die Quoten bei ProSieben MAXX steigen immer weiter, ein großer Faktor dafür dürften wohl die Anime-Serien sein. One Piece, Naruto und Co. ziehen eben immer noch große Massen an Zuschauern an (nicht zuletzt wegen des relativ kleinen Angebots im deutschen Free-TV). Das hat jetzt auch die große Schwester ProSieben gemerkt und nimmt deshalb bald erstmals einen Anime in ihr Abendprogramm auf.

Die japanische Animationsserie „Sword Art Online“ soll ab dem 27. Januar, jeden Dienstagabend ab 23:15 Uhr, anlaufen. Geplant ist bisher die Ausstrahlung von 25 Folgen im Doppelpack. Damit werden Wiederholungen von „Two and a half Men“ aus dem Programm geworfen. Es handelt sich dabei um die Free-TV Premiere der Serie.